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Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга

Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
12:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Никаких технических поражений для украинской сборной не будет.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в Фейсбуке, что Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу легитимности выступления натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020. Павелко в посте написал:

«Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!»

Напомним, после стартовых матчей отборочного раунда Евро-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протесты на участие в этих поединках Мораеса, которому недавно было вручено украинское гражданство. Оба протеста были отклонены Дисциплинарным комитетом УЕФА, после чего заявителями была подана апелляция.

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УЕФА, Андрей Павелко, Жуниор Мораес, УАФ.
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