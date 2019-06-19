Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга

Новости спорта: Никаких технических поражений для украинской сборной не будет.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в Фейсбуке, что Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу легитимности выступления натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020. Павелко в посте написал:

«Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!»

Напомним, после стартовых матчей отборочного раунда Евро-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протесты на участие в этих поединках Мораеса, которому недавно было вручено украинское гражданство. Оба протеста были отклонены Дисциплинарным комитетом УЕФА, после чего заявителями была подана апелляция.