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Погба не хочет переходить в Реал - только Ювентус

Погба не хочет переходить в Реал - только Ювентус
13:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игрок не определился со своим будущим.

Полузащитник сборной Франции и английского Манчестер Юнайтед Поль Погба отказывается от перехода в мадридский Реал. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

"Поль Погба не захотел перебираться в Реал. Полузащитнику интересен только переход в туринский Ювентус.

Представители Погба уже ведут переговоры с боссами "старой сеньоры", однако, пока не могут договориться по зарплате", - сообщает Ди Марцио.

Поль Погба уже защищал цвета Ювентуса. В 2012 году он перебрался в Юве из Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Погба провел за МЮ 45 игр, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых пасов.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ не хочет отпускать Погба в другой клуб.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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