Погба не хочет переходить в Реал - только Ювентус

Новости спорта: Игрок не определился со своим будущим.

Полузащитник сборной Франции и английского Манчестер Юнайтед Поль Погба отказывается от перехода в мадридский Реал. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

"Поль Погба не захотел перебираться в Реал. Полузащитнику интересен только переход в туринский Ювентус.

Представители Погба уже ведут переговоры с боссами "старой сеньоры", однако, пока не могут договориться по зарплате", - сообщает Ди Марцио.

Поль Погба уже защищал цвета Ювентуса. В 2012 году он перебрался в Юве из Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Погба провел за МЮ 45 игр, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых пасов.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ не хочет отпускать Погба в другой клуб.