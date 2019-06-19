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"Долго не раздумывал": Ордец прокомментировал переход в московское Динамо

"Долго не раздумывал": Ордец прокомментировал переход в московское Динамо
15:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский защитник поделился впечатлениями о подписании контракта с российским клубом.

26-летний украинский центральный защитник Иван Ордец прокомментировал переход в московское «Динамо». Игрок покинул донецкий «Шахтер» в статусе свободного агента.

«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», — отметил Ордец.

Ордец подписал с «Динамо» трехлетний контракт.

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ФК Шахтер, УПЛ, Иван Ордец, ФК Динамо Москва.
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