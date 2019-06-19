Петракова хотели уволить перед чемпионатом мира U-20

Новости спорта: Главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова, который привел команду к победе на чемпионате мира, хотели уволить до начала турнира.

"Петраков сейчас может говорить, что он очень благодарен федерации, или очень-очень. Но мне известно, что его пытались убрать из сборной U-20 перед турниром. И руководство федерации, и Мирон Маркевич протежировали других тренеров. Считали, что у него старая закалка, отработанный тренерский материал.

Человек, который отстоял Петракова, – Григорий Суркис. Он оказал максимальное влияние, чтобы Петраков остался. Тот когда-то работал в ДЮСШ "Динамо", – сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Напомним, в финале сборная Украины обыграла Южную Корею со счетом 3:1.