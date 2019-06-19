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Роберт Морено возглавил сборную Испании

Роберт Морено возглавил сборную Испании
18:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Преемником Луиса Энрике на посту главного тренера национальной сборной Испании стал Роберт Морено.

Федерация футбола Испании официально объявила новым главным тренером национальной сборной Роберта Морено.

Роберт Морено был ассистентом подавшего в отставку Луиса Энрике и руководил национальной сборной в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции после того, как главный тренер по семейным обстоятельствам не мог исполнять свои обязанности. Ближайшая задача нового тренера — вывести Испанию в финальный турнир Евро-2020.

Сборная Испании осталась без главного тренера

41-летний Морено работал ассистентом Луиса Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а в 2018 году стал его помощником в национальной сборной Испании.

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Сборная Испании, Футбол, Новости футбола, Роберт Морено.
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