Роберт Морено возглавил сборную Испании

Новости спорта: Преемником Луиса Энрике на посту главного тренера национальной сборной Испании стал Роберт Морено.

Федерация футбола Испании официально объявила новым главным тренером национальной сборной Роберта Морено.

Роберт Морено был ассистентом подавшего в отставку Луиса Энрике и руководил национальной сборной в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции после того, как главный тренер по семейным обстоятельствам не мог исполнять свои обязанности. Ближайшая задача нового тренера — вывести Испанию в финальный турнир Евро-2020.

41-летний Морено работал ассистентом Луиса Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а в 2018 году стал его помощником в национальной сборной Испании.