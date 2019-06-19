Новости спорта: Бывший наставник "Сампдории" Марко Джампаоло возглавил "Милан".

Об этом сообщает официальный сайт "россонери".

"Милан" объявляет о назначении Марко Джампаоло новым главным тренером первой команды с 1 июля 2019 года. Соглашение с тренером будет действовать до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года", — сказано в заявлении "Милана".

Ранее Джампаоло также работал с "Эмполи", "Кремонезе", "Брешией", "Чезеной", "Катаньей", "Сиеной" и "Кальяри". На тренерской скамье "Милана" Джампаоло заменил Дженнаро Гаттузо, который возглавил "Милан" в 2017 году.

В сезоне-2018/19 "Милан", набрав 68 очков, занял пятое место в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" (53) финишировала девятой.