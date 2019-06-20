Месси спас Аргентину от поражения Парагваю на Кубке Америки

Новости спорта: Аргентина сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки и может не выйти из группы.

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе В сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счётом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту».

Счёт был открыт парагвайцами на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Ричард Санчес, которому ассистировал хавбек Мигель Альмирон. Лидер Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря не смог.

Кубок Америки. Группа В

Аргентина - Парагвай - 1:1 (0:1)

Голы: Лионель Месси 57 (пенальти) - Санчес 37

Аргентина: Армани, Каско, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро 46), Де Пауль (Суарес 87), Лионель Месси, Л. Мартинес (Ди Мария 67).

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арсамендия, Р. Рохас, Санчес, М. Рохас, Гонсалес (Эскобар 90), Сантандер (Ромеро 72), Альмирон (Ортис 87).

Предупреждения: Гомес 32, Р. Рохас 43, Армани 45, Пирис 55, Тальяфико 80, Отаменди 83.

Напомним, ранее Аргентина уступила Колумбии (0:2), а Парагвай сыграл вничью с Катаром (2:2).

Таким образом, сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая — 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагваю предстоит встреча с Колумбией. Оба матча начнутся 23 июня в 22:00.