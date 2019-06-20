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Игрок Динамо не забил пенальти Аргентине (Видео)

Игрок Динамо не забил пенальти Аргентине (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Принадлежащий «Динамо» игрок мог принести победу сборной Парагвая в матче Кубка Америки.

25-летний вингер сборной Парагвая Дерлис Гонсалес, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», не забил с пенальти в поединке группового этапа Кубка Америки против Аргентины (1:1).

На 62-й минуте встречи, при счете 1:1, Гонсалеса в своей штрафной сбил Отаменди. Но удар Дерлиса в правый от себя угол парировал голкипер сборной Аргентины Франко Армани. Поединок завершился ничьей 1:1.

Ранее Гонсалес на Кубке Америки отметился красивым голом в ворота Катара (2:2).

Аргентина - Парагвай: лучшие моменты матча (Фото)

На данный момент Дерлис защищает цвета бразильского «Сантоса» на правах аренды.

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Сборная Парагвая, Сборная Аргентины, Дерлис Гонсалес, Кубок Амеркии.
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