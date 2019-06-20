Наставник Фенербахче против трансфера Коноплянки

Новости спорта: Главный тренер “Фенербахче” не заинтересован в трансфере Коноплянки.

Главный тренер турецкого футбольного клуба “Фенербахче” Эрсун Янал не заинтересован в трансфере полузащитника немецкого “Шальке 04” Евгения Коноплянки.

29-летний украинский футболист не входил в планы наставника “Фенербахче”. Об этом сообщает AJANSSP.

“Эрсун Янал не хочет Евгения Коноплянку! ...Опытный тренер "Фенербахче" не рассчитывал на украинского футболиста”, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что спортивный директор “Фенербахче” Дамьен Комолли отправился в Германию для проведения переговоров по трансферу украинского полузащитника “Шальке” Евгения Коноплянки. Ожидается, что Комолли предложит “Шальке” 3 млн евро. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 6,5 млн евро.

Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч в составе “Шальке”. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. Контракт украинца с немецким клубом истекает летом 2020 года.