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Наставник Фенербахче против трансфера Коноплянки

Наставник Фенербахче против трансфера Коноплянки
10:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Главный тренер “Фенербахче” не заинтересован в трансфере Коноплянки.

Главный тренер турецкого футбольного клуба “Фенербахче” Эрсун Янал не заинтересован в трансфере полузащитника немецкого “Шальке 04” Евгения Коноплянки.

29-летний украинский футболист не входил в планы наставника “Фенербахче”. Об этом сообщает AJANSSP.

“Эрсун Янал не хочет Евгения Коноплянку! ...Опытный тренер "Фенербахче" не рассчитывал на украинского футболиста”, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что спортивный директор “Фенербахче” Дамьен Комолли отправился в Германию для проведения переговоров по трансферу украинского полузащитника “Шальке” Евгения Коноплянки. Ожидается, что Комолли предложит “Шальке” 3 млн евро. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 6,5 млн евро.

Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч в составе “Шальке”. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. Контракт украинца с немецким клубом истекает летом 2020 года.

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Все по теме:

ФК Фенербахче, ФК Шальке 04, Евгений Коноплянка, Эрсун Янал.
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