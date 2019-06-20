Неймар проиграл еще одну апелляцию и пропустит 3 игры в Лиге чемпионов

Новости спорта: УЕФА отклонил апелляцию Неймара, форвард пропустит 3 игры в Лиге чемпионов.

27-летний бразильский форвард французского клуба «ПСЖ» Неймар проиграл еще одну апелляцию. Апелляционный комитет УЕФА принял решение оставить в силе дисквалификацию бразильца на три игры в Лиге чемпионов.

УЕФА дисквалифицировал игрока на 3 матча в еврокубках после инцидента в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3) . Неймар был недоволен действиями судейской бригады и пытался прорваться в судейскую комнату после окончания встречи. Французский «ПСЖ» подал протест, однако апелляция была отклонена.

Напомним, ранее была отклонена апелляция Неймара на трехматчевую дисквалификацию в французских турнирах, которую он получил за то, что ударил болельщика после финального матча Кубка Франции с «Ренном».