Началась продажа билетов на матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер

Новости спорта: Поединок между Динамо и Шахтером состоится в конце июля.

Сегодня стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины Favorit между Динамо и Шахтером, сообщает официальный сайт УПЛ.

Цена на билеты — от 60 гривен до 1700 гривен в скай-боксах. Приобрести билеты можно через Интернет на сайте esport.in.ua.

В ближайшее время начнется продажа билетов и в кассах стадиона Черноморец в Одессе и других точках продаж.

Обладателями Суперкубка Украины ранее становилось всего две команды — 8 раз победу праздновало Динамо, еще 7 трофеев в активе Шахтера.

В прошлой игре за Суперкубок Украины, которая также проводилась в Одессе, Динамо с минимальным счетом 1:0 одолело Шахтер благодаря голу Виталия Буяльского.

Напомним, что матч-открытие сезона 2019/2020 между донецким Шахтером и киевским Динамо состоится в Одессе, 28 июля, старт встречи в 21:00.