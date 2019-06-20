Каштру определился с тренерским составом в Шахтере

Новости спорта: Новый наставник Горняков определился со своими помощниками.

Сегодня стали известны имена специалистов, которые будут ассистировать Луишу Каштру в донецком Шахтере, сообщает официальный сайт клуба.

Первым ассистентом главного тренера стал Витор Северино;

Ассистентами главного тренера назначены Фелипе Селиккая и Жоау Брандау;

Должность аналитика получил Жозе Кошта;

Тренером вратарей остался Антониу Ферейрра, который входил в прежний тренерский штаб при Паулу Фонсеке.

Сегодня стало известно, что в тренерский штаб Луиша Каштру войдет и Дарио Срна, но о новой роли хорвата в Шахтере пока что ничего не сообщается.

Напомним, что Луиш Каштру стал сменщиком Паулу Фонсеки на посту главного тренера — экс-наставник Витории Гимарайнш подписал с Горняками двухлетнее соглашение.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.