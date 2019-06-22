Сколько Виталий Кличко заработал за супербой с Льюисом

Новости спорта: 16 лет назад состоялся поединок Леннокс Льюис - Виталий Кличко, который был признан боем десятилетия в супертяжелом весе.

21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center прошел поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC и IBO британцем Ленноксом Льюисом и украинцем Виталием Кличко.

В своем предыдущем бою Леннокс нокаутировал Майка Тайсона и считался линейным чемпионом хевивейта. Виталий с ноября 2002 года занимал позицию первого номера рейтинга WBC, но Всемирный боксерский совет не считал нужным предоставлять Кличко статус официального претендента. Первоначально Виталий должен был боксировать в андеркарте этого боксерского шоу, а именно провести 10-раундовый рейтинговый поединок с Седриком Босвелом.

Но не было счастья, да несчастье помогло: 30 мая соперник Льюиса — Кирк Джонсон — получил травму. На протяжении 5 дней команда Джонсона скрывала этот факт от общественности. И только за 16 дней до боя организаторы в спешном порядке начали искать замену Кирку.

Промоутер боксерского вечера Гэри Шоу предложил выставить против Льюиса украинца. Седрик Босвел, у которого уже был подписан контракт на бой с Виталием, начал бунтовать, но гонорар в размере 15 тысяч долларов привел расстроенные чувства Седрика в порядок. Виталий за этот бой заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Леннокса Льюиса составил 7 миллионов долларов.

Интересно, что боксерская общественность Лоc-Анджелеса восприняла смену соперника с энтузиазмом. За 10 дней до боя на шоу было продано только 4 500 билетов, а после объявления, что новым соперником Леннокса Льюиса станет первый номер рейтинга WBC Виталий Кличко 10 000 билетов были проданы в течении четырех часов (!).

Наконец, на момент остановки боя Виталий вел на картах всех трех судей 58:56, а когда прилетел после боя в Германию, немецкие фаны специально к приезду украинца вывесили транспарант «Народный чемпион».