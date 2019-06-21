Коутиньо готов покинуть Барселону и перейти в ПСЖ

Новости спорта: Партнер Неймара по сборной Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Mundo Deportivo, одним из главных претендентов на бразильца является «Пари Сен-Жермен», и хавбек готов присоединиться к французской команде.

Как уже сообщалось, у Коутиньо также есть предложения из Англии – от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В стан «красных дьяволов» Филиппе не хочет переходить из уважения к своему бывшему клубу «Ливерпулю» и из-за отсутствия манкунианцев в Лиге чемпионов. При этом он готов присоединиться к «Челси», но проблемой является трансферный запрет, наложенный на синих ФИФА.

В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету 27-летнего футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.