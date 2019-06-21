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УЕФА проверил Александрию перед Лигой Европы

УЕФА проверил Александрию перед Лигой Европы
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Будет ли играть команда Владимира Шарана домашние матчи ЛЕ дома станет известно через две недели.

Инспекторы УЕФА посетили стадион «Ника», чтобы оценить возможность проводить здесь матчи «Александрии» на групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт «Александрии».

Проверка футбольной инфраструктуры александрийского клуба продолжалась в течение трех дней. Ее отчет будет в течение двух недель.

«Наш стадион уже был аттестован, когда команда выступала в квалификации Лиги Европы. Мы воспользовались правом подать свой стадион в качестве основного на групповой этап. По моему мнению, в Европе есть стадионы, с которыми «Ника» вполне может конкурировать. Если эти стадионы имеют право принимать матчи группового этапа Лиги Европы, то мы обязаны бороться за получение такого же статуса.

Конечно, по итогам визита поступят замечания, и мы постараемся их устранить - мы уже имеем опыт выполнения сложных технических задач в сжатые сроки. Если замечания будут настолько существенными, что сделают невозможным соблюдение дедлайнов, то мы будем играть на стадионе «Арена Львов».

Одна из главных причин - там полностью новый газон, а инфраструктура стадиона полностью соответствует требованиям УЕФА, в отличие от альтернативных вариантов. Но хочу подчеркнуть, что клуб готов сделать все возможное, чтобы принимать матчи в Александрии», - рассказал об инспекции директор «Александрии» Дмитрий Китаев.

Напомним, «Александрия» в прошлом розыгрыше УПЛ заняла 3-е место, что позволило ей получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. К новому сезону команда будет готовиться в Нидерландах.

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УЕФА, ФК Александрия, Владимир Шаран, Новости спорта.
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