Новости спорта: Олег Кудрик будет играть за львовян в следующем сезоне.

«Карпаты» арендовали голкипера «Шахтера» Олега Кудрика. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

СМИ уже сообщали об интересе «Карпат» к 22-летнему голкиперу. Сам футболист, который родился во Львове, также хотел вернуться в родной город.

Олег Кудрик попал в академию «Шахтера» в 2012 году. Дебютировал в основном составе «горняков» весной 2017 года, а в общей сложности провел за «Шахтер» всего две игры, преимущественно выступая за молодежные команды.

В прошлом сезоне основным голкипером «Карпат» был Максим Кучинский, а роль его дублера выполнял Герман Пеньков.

«Карпаты» в прошлом сезоне УПЛ заняли десятое место, а в стыковых матчах обыграли «Волынь», что позволило им сохранить прописку в элите украинского футбола.