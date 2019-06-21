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Карпаты арендовали голкипера Шахтера

Карпаты арендовали голкипера Шахтера
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Олег Кудрик будет играть за львовян в следующем сезоне.

«Карпаты» арендовали голкипера «Шахтера» Олега Кудрика. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

СМИ уже сообщали об интересе «Карпат» к 22-летнему голкиперу. Сам футболист, который родился во Львове, также хотел вернуться в родной город.

Олег Кудрик попал в академию «Шахтера» в 2012 году. Дебютировал в основном составе «горняков» весной 2017 года, а в общей сложности провел за «Шахтер» всего две игры, преимущественно выступая за молодежные команды.

В прошлом сезоне основным голкипером «Карпат» был Максим Кучинский, а роль его дублера выполнял Герман Пеньков.

«Карпаты» в прошлом сезоне УПЛ заняли десятое место, а в стыковых матчах обыграли «Волынь», что позволило им сохранить прописку в элите украинского футбола.

 

 

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ФК Шахтер, ФК Карпаты, УПЛ, Олег Кудрик.
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