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Кубок Америки: Сборная Чили обыграла Эквадор

Кубок Америки: Сборная Чили обыграла Эквадор
08:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Эквадора.

Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Хосе Фуэнсалида и нападающий Алексис Санчес. Единственный мяч в составе сборной Эквадора забил форвард Эннер Валенсия с пенальти.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Чилийцы, победив эквадорцев, набрали шесть очков и лидируют в группе C. В следующем туре национальная команда Чили проведёт матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.

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Сборная Чили, Новости спорта, Сборная Эквадора, Кубок Америки.
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