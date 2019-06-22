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Додо, Бланко Лещук, Соболь возвращаются в Шахтер из аренды

Додо, Бланко Лещук, Соболь возвращаются в Шахтер из аренды
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На следующей неделе решат - останется ли в команде чемпион мира U-20 Ефим Конопля.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о кадровых изменениях в команде. Об этом он рассказал Footboom.com.

«Тренерский штаб сейчас просматривает всех ребят, в том числе тех, кто играл на чемпионате мира, изучает их, а решение будет принимать позже. Если, например, говорить о Конопле, то у нас сегодня три человека на этой позиции. И хочется, чтобы он играл.

Тренироваться с первой командой - это, конечно, хорошо, но получать игровую практику - совсем другое. Думаю, на следующей неделе решение по Конопле примут.

Что касается Додо и Пихаленка, вернувшихся из аренды, то это инициатива главного тренера. Потому что он смотрел игры «Мариуполя», игрок ему понравился.

Додо тренеру нравится, он играл при нем в «Витории» (Гимараеш), и Каштру считает, что через полгода этот футболист может достичь серьезного уровня. Также возвращается Бланко Лещук, и будем принимать решения по Соболю», - сказал Палкин.

Напомним, 21 июня состоялась презентация нового главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру. В его тренерский штаб также вошел Дарио Срна, который объявил о завершении карьеры футболиста.

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ФК Шахтер, Сергей Палкин, Трансфер, УПЛ.
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