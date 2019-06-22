Жена Бекхэма оригинально разыграла футболиста

Новости спорта: Дэвида Бекхэма разыграла жена, подарив футболку «Манчестер Сити».

Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, вручив ему оригинальный подарок.

44-летний британец, отыгравший 10 сезонов за «Манчестер Юнайтед» получил в подарок футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников «красных дьяволов». Вместо фамилии на футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма — Дэйв.

Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Шесть раз в составе манкунианского клуба он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее чета Бекхэмов побывала на свадьбе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.