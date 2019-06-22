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Жена Бекхэма оригинально разыграла футболиста

Жена Бекхэма оригинально разыграла футболиста
19:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дэвида Бекхэма разыграла жена, подарив футболку «Манчестер Сити».

Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, вручив ему оригинальный подарок.

44-летний британец, отыгравший 10 сезонов за «Манчестер Юнайтед» получил в подарок футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников «красных дьяволов». Вместо фамилии на футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма — Дэйв.

 
 
 
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Victoria Beckham got ‘Dave’ a new shirt...he was not amused _ #davidbeckham #beckham

Допис, поширений ESPN Asia (@espnasia)

Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Шесть раз в составе манкунианского клуба он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее чета Бекхэмов побывала на свадьбе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

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ФК Манчестер Юнайтед, МЛС, АПЛ, Дэвид Бекхэм, ФК МЮ.
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