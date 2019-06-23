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Копа Америка-2019: Бразилия уничтожила Перу

Копа Америка-2019: Бразилия уничтожила Перу
07:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В третьем туре группового этапа Копа Америка хозяева турнира сборная Бразилии без проблем разобралась со сборной Перу.

Хозяева Копа Америка бразильцы в матче третьего тура группового этапа турнира сумели разгромить Перу, отправив в их ворота сразу пять мячей.

Перу — Бразилия 0:5

Голы: Каземиро, 12, Фирмино, 19, Эвертон, 32, Дани Алвеш, 53, Виллиан, 90

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Араухо, Йотун (Флорес, 46), Куэва (Бальон, 67), Тапия, Поло, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис (Алекс Сандро, 57), Маркиньос, Тиаго Силва, Артур, Коутиньо (Виллиан, 77), Каземиро (Аллан, 70), Фирмино, Эвертон, Габриэль Жезус

Предупреждения: Каземиро, Йотун, Тиаго Силва, Адвинкула.

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Все по теме:

Сборная Бразилии, Сборная Перу, Кубок Америки, Копа Америка.
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