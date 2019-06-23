Копа Америка-2019: Бразилия уничтожила Перу

Хозяева Копа Америка бразильцы в матче третьего тура группового этапа турнира сумели разгромить Перу, отправив в их ворота сразу пять мячей.
Перу — Бразилия 0:5
Голы: Каземиро, 12, Фирмино, 19, Эвертон, 32, Дани Алвеш, 53, Виллиан, 90
Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Араухо, Йотун (Флорес, 46), Куэва (Бальон, 67), Тапия, Поло, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис (Алекс Сандро, 57), Маркиньос, Тиаго Силва, Артур, Коутиньо (Виллиан, 77), Каземиро (Аллан, 70), Фирмино, Эвертон, Габриэль Жезус
Предупреждения: Каземиро, Йотун, Тиаго Силва, Адвинкула.