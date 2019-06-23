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У Альбасете сложности с новым контрактом Зозули

У Альбасете сложности с новым контрактом Зозули
08:45 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Украинец Роман Зозуля скорее всего покинет испанский клуб Альбасете.

Украинский форвард Роман Зозуля и "Альбасете" не могут договориться о новом контракте.

29-летний футболист запросил неподъемную для клуба зарплату, сообщает Marca.

Контракт Зозули с "Альбасете" истекает 30 июня, после чего Роман станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что что у экс-форварда сборной Украины есть еще три предложения от других испанских клубов.

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В завершившемся сезоне Сегунды Зозуля забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

"Альбасете" по сумме двух матчей проиграл в плей-офф "Мальорке", упустив возможность повыситься в классе.

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Ла Лига, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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