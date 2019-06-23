У Альбасете сложности с новым контрактом Зозули

Украинский форвард Роман Зозуля и "Альбасете" не могут договориться о новом контракте.
29-летний футболист запросил неподъемную для клуба зарплату, сообщает Marca.
Контракт Зозули с "Альбасете" истекает 30 июня, после чего Роман станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что что у экс-форварда сборной Украины есть еще три предложения от других испанских клубов.
В завершившемся сезоне Сегунды Зозуля забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 35 матчах.
"Альбасете" по сумме двух матчей проиграл в плей-офф "Мальорке", упустив возможность повыситься в классе.