Черноморец с 1 июля начнет подготовку к Первой лиге

Новости спорта: Черноморец проведет сборы на собственной базе в Одессе для подготовки к новому сезону.

Главный тренер «Черноморца» Ангел Червенков поделился планами подготовки команды «моряков» к новому чемпионату Украины.

— Соберемся в Одессе в полном составе в конце июня. Пройдет традиционный медицинский осмотр. Первую тренировку мы проведем 1-го июля. Рассчитываем полностью сохранить костяк команды, в чем нас всецело поддерживает руководство клуба. Конечно, для решения серьезных задач нам не обойтись без усиления, но оно будет носить «точечный» характер. Пригласим новых квалифицированных футболистов на проблемные позиции. Работа в этом направлении уже ведется.

Подготовительный сбор «Черноморца» пройдет на нашей базе в Совиньоне, где есть практически идеальные условия для полноценной тренировочной работы. Планируем несколько спаррингов, об их расписании мы сообщим позднее.

Черноморец проведет следующий сезон в Первой лиге Украины.