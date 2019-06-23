Михайленко просматривает 6 игроков для СК Днепр-1

Новости спорта: Новичок Премьер-лиги СК Днепр-1 ведет работу по усилению состава на будущий сезон.

СК «Днепр-1», который завоевал прямую путевку в украинскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, собирается усилиться перед началом дебюта в высшем дивизионе.

Как сообщает ютуб-канал «Спорт Днепропетровской области», на просмотре в «Днепре-1» находятся: голкипер юношеской сборной Украины и «Олимпика» Дани Джуниор Лтайф, бывший форвард «Оболонь-Бровар» Арамис Кузин, экс-хавбек «Днепра» Дмитрий Нагиев и экс-защитник «Карпат» Олег Бородай, который с зимы выступает во втором польском дивизионе.

Кроме того, вместе с командой Дмитрия Михайленко тренируются игроки «Прикарпатья» Богдан Оринчак и Ярослав Конкольняк.