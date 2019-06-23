Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Федецкий идет в депутаты
Федецкий идет в депутаты
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Михайленко просматривает 6 игроков для СК Днепр-1

Михайленко просматривает 6 игроков для СК Днепр-1
15:03 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Новичок Премьер-лиги СК Днепр-1 ведет работу по усилению состава на будущий сезон.

СК «Днепр-1», который завоевал прямую путевку в украинскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, собирается усилиться перед началом дебюта в высшем дивизионе.

Как сообщает ютуб-канал «Спорт Днепропетровской области», на просмотре в «Днепре-1» находятся: голкипер юношеской сборной Украины и «Олимпика» Дани Джуниор Лтайф, бывший форвард «Оболонь-Бровар» Арамис Кузин, экс-хавбек «Днепра» Дмитрий Нагиев и экс-защитник «Карпат» Олег Бородай, который с зимы выступает во втором польском дивизионе.

Черноморец с 1 июля начнет подготовку к Первой лиге

Кроме того, вместе с командой Дмитрия Михайленко тренируются игроки «Прикарпатья» Богдан Оринчак и Ярослав Конкольняк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, Дмитрий Михайленко, СК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортил карьеру одним трансфером: Шевченко попал в неприятный рейтинг
02 Братья Кличко получили награду Mr. Olympia
03 У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
04 Зинченко повез девушку в США и подарил слона
05 Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь