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Наставник Катара: Мы приехали сюда не делать селфи с Месси

Наставник Катара: Мы приехали сюда не делать селфи с Месси
17:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Санчес заявил, чтио его команда будет бороться до конца на Кубке Америки.

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Аргентины в рамках группового этапа Кубка Америки.

"Могу сказать, что нашу команду не очень хорошо знают в Южной Америке, но у нас в составе профессиональные игроки. Мы приехали играть в футбол, а не делать селфи с Лионелем Месси. Аргентина – фаворит матча, но мы будем бороться до конца. Шансы у нас есть, и это радует", - приводит слова Санчеса A Bola.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 23 июня. Катар занимает третье место в группе, Аргентина - последнее.

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Феликс Санчес, Кубок Америки, Сборная Катара, Кубок Америки-2019.
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