Болельщики Барселоны против возвращения Неймара

Новости спорта: Фаны каталонского клуба в своем большинстве против скандального бразильца.

Бразилец Неймар, который этим летом может покинуть французский "Пари Сен-Жермен", не будет желанным в "Барселоне".

Таковы результаты опроса, которое провело издание "Mundo Deportivo". По его итогам, 71,2% болельщиков высказались против того, чтобы Неймар вернулся в каталонский клуб.

Напомним, что Неймар защищал цвета "сине-гранатовых" в период с 2013 по 2017 годы, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен".

Его трансфер за 222 млн евро стал и остается до сих пор самым внушительным в истории мирового футбола.