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Не только Неймар: Дани Алвес может вернуться в Барселону

Не только Неймар: Дани Алвес может вернуться в Барселону
02:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразилец Дани Алвес может опередить Неймара.

Бразильский защитник Дани Алвес, ранее объявивший об уходе из «Пари Сен-Жермен», может вернуться в «Барселону», сообщает RAC1. Соглашение бразильского футболиста с парижанами истекает 30 июня.

По информации источника, 36-летний футболист уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить возможное возвращение. Ранее Алвес отмечал, что по-прежнему любит «Барселону» и считает этот клуб домом.

Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».

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Сборная Бразилии, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Дани Алвес.
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