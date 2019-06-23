Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Федецкий идет в депутаты
Федецкий идет в депутаты
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Хави хочет возглавить Барселону

Хави хочет возглавить Барселону
21:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Недавно легендарный полузащитник объявил о завершении игровой карьеры.

Хави, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, признался, что его целью является возглавить в будущем Барселону, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу Al Cotxe на TV3.

По информации источника, Хави в эфире заявил, что мечтает стать главным тренером Барселоны в будущем, но пока он продолжит оттачивать тренерские навыки в катарском Аль-Садде.

Хави является воспитанником Барселоны. За каталонцев он провел 769 поединков, что является клубным рекордом. В составе Барселоны полузащитник восемь раз выигрывал чемпионат Испании, три раза побеждал в Кубке, а также шесть раз — в Суперкубке. Также вместе с блаугранас Хави четыре раза триумфовал в Лиге чемпионов.

Барселону Хави покинул в 2015 году, после чего и перебрался в Аль-Садд, за который отыграл последние четыре года игровой карьеры. В мае было объявлено, что Хави стал новым главным тренером Аль-Садда.

В прошлом розыгрыше чемпионата Аль-Садд стал чемпионом Катара, потерпев за 22 тура лишь 1 поражение.

Барселона в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу, но потерпела неудачи в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Хави, Примера, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортил карьеру одним трансфером: Шевченко попал в неприятный рейтинг
02 Братья Кличко получили награду Mr. Olympia
03 У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
04 Зинченко повез девушку в США и подарил слона
05 Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь