Хави хочет возглавить Барселону

Новости спорта: Недавно легендарный полузащитник объявил о завершении игровой карьеры.

Хави, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, признался, что его целью является возглавить в будущем Барселону, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу Al Cotxe на TV3.

По информации источника, Хави в эфире заявил, что мечтает стать главным тренером Барселоны в будущем, но пока он продолжит оттачивать тренерские навыки в катарском Аль-Садде.

Хави является воспитанником Барселоны. За каталонцев он провел 769 поединков, что является клубным рекордом. В составе Барселоны полузащитник восемь раз выигрывал чемпионат Испании, три раза побеждал в Кубке, а также шесть раз — в Суперкубке. Также вместе с блаугранас Хави четыре раза триумфовал в Лиге чемпионов.

Барселону Хави покинул в 2015 году, после чего и перебрался в Аль-Садд, за который отыграл последние четыре года игровой карьеры. В мае было объявлено, что Хави стал новым главным тренером Аль-Садда.

В прошлом розыгрыше чемпионата Аль-Садд стал чемпионом Катара, потерпев за 22 тура лишь 1 поражение.

Барселона в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу, но потерпела неудачи в Кубке Испании и Лиге чемпионов.