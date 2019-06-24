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Бенитес покидает Ньюкасл

Бенитес покидает Ньюкасл
18:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: По слухам, Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в Китае.

Испанский тренер Рафаэль Бенитес покинул английский Ньюкасла, отказавшись продлевать контракт, истекающий 30 июня. Об этом сообщает официальный сайт "сорок".

"Мы много работали, чтобы продлить контракт Рафы. Однако достичь согласия с ним и его представителями оказалось невозможно. Его тренерский штаб в составе Пако Де Мигеля Морено, Антонио Гомеса Переса и Микеля Антии тоже покинет клуб 30 июня", - гласит сообщение на сайте.

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Бенитес тренировал Ньюкасл с 2016 года, подняв клуб с Чемпиошипа в Премьер-лигу. По слухам, он может продолжить карьеру в Китае.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости спорта, Рафаэль Бенитес.
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