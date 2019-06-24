Шахтер прибыл на сборы в Германию

Новости спорта: Главный тренер Горняков Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов.

Сегодня делегация донецкого Шахтера прибыла на недельные сборы в Германию — базироваться команда Луиша Каштру будет в городе Грассау, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Отметим наличие в составе делегации Шахтера защитников Додо и Валерия Бондаря, полузащитника Александра Пихаленка и форварда Даниила Сикана. Додо в прошлом сезоне играл в аренде за Виторию Гимарайнш, а Пихаленок и Сикан выступали за Мариуполь. Бондарь находился в заявке Шахтера, но за основной состав клуба в прошлом сезоне провел лишь 1 поединок.

В то же время на сборы с Горняками не отправились форвард Оларенважу Кайоде и защитник Валерий Бондаренко. К центральному защитнику Шахтера проявляют интерес Витория Гимарайнш и Александрия, из которой Бондаренко и перешел в Шахтер прошлой зимой.

По прибытии в отель Горняков ждал обед и небольшой отдых, а на вечер запланирована первая тренировка. Сбор Шахтера в Грассау продлится до 30 июня.

Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команда Луиша Каштру будет противостоять Динамо.