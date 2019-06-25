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Легендарный стадион Сан-Сиро будет снесен

Легендарный стадион Сан-Сиро будет снесен
03:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Ожидается, что новый стадион будет построен к сезону 2022/2023 годов.

Президент Милана Паоло Скарони и генеральный директор Интера Алессандро Антонелло заявили о совместных планах строительства нового стадиона.

«Мы построим новый стадион рядом со старым. Сан-Сиро будет снесен, а на его месте будут сооружены новые постройки», — цитирует Паоло Скарони ANSA.

Ожидается, что строительство нового стадиона растянется на три года, и он будет готов к проведению матчей в сезоне 2022/2023 годов.

В ближайшее время Интер и Милан представят местным властям свои разработки по совместному проекту строительства стадиона. При этом, генеральный директор Интера Алессандро Антонелло заявил, что вместительность новой арены может составить 80 тысяч зрителей.

По различным оценкам стоимость постройки нового стадиона может достигнуть 700 миллионов евро.

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В прошлом сезоне миланские клубы финишировали рядом в турнирной таблице Серии А. Но если Интер со своего 4-го места попал в групповой этап Лиги чемпионов, то 5-я позиция позволила Милану лишь квалифицироваться в Лигу Европы.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, Серия А, Футбол, Сан-Сиро.
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