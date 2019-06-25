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Челси объявит о назначении Лампарда

Челси объявит о назначении Лампарда
06:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Вскоре о сделке объявят официально.

Челси намерен утвердить Фрэнка Лампарда на пост главного тренера команды на этой неделе, сообщает Standard.co.uk. Стороны уже провели переговоры, и вскоре о сделке будет объявлено официально.

У Лампарда остаются два года по действующему контракту с Дерби, однако он намерен просить руководство клуба отпустить его в Челси. В свою очередь владелец Дерби Каунти Мелвин Моррис не намерен отпускать менеджера, и сделает все, чтобы тренер продолжил работать в его команде.

Предположительно Дерби будет готов расстаться с Лампардом в том случае, если Синие заплатят 4 миллиона фунтов компенсации за его переход.

Лампард должен заменить на тренерском посту Челси Маурицио Сарри, который на днях возглавил Ювентус. Владелец Синих Роман Абрамович пообещал Фрэнку, что не станет его увольнять в первые два сезона во главе клуба.

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Лампард едва не вывел Дерби Каунти в Премьер-лигу, но в финале плей-офф Чемпионшипа Бараны проиграли Астон Вилле.

Челси в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы и занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

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ФК Челси, АПЛ, Новости спорта, Фрэнк Лампард.
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