Караваев на этой неделе может перейти в Динамо

Новости спорта: Полузащитник луганского футбольного клуба “Заря” Александр Караваев прокомментировал слухи о своем переходе в киевское “Динамо”.

Александр Караваев в комментарии Tribuna.com, в частности, отметил, что о своем трансфере в “Динамо” узнает из новостей.

“Сейчас я нахожусь на отдыхе. И узнаю об этом только из новостей. Мне никто не звонит, я сам тоже. Мне дали больше времени на отдых, потому что я был в сборной Украины. Сказали, что до 26 июня можно отдохнуть, а 27 июня “Заря” отправляется на сборы. До этого числа уже буду знать точную информацию. А пока ни одного конкретного ответа не могу дать.

Хочется прогрессировать, не стоять на месте, двигаться потихоньку, но вперед. Конечно, ставишь перед собой максимальные задачи, видишь себя в топ-чемпионатах, но прекрасно понимаешь, что всему свое время. Нужно к этому стремиться и достигать. Я никогда не играл в Лиге чемпионов, только в Лиге Европы. Хотелось бы попробовать свои силы на таком уровне.

Я приму любое решение. Знаю, что все происходит в нужный момент. К ситуации отношусь спокойно и жду продолжения всей этой истории”, - сказал Караваев.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что “Динамо” в ближайшие дни оформит трансфер полузащитника “Зари” и сборной Украины Александра Караваева. Впрочем, на днях генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов заявил, что пока не получал от киевлян конкретных предложений о подписании лидера “Зари”.

В прошлом сезоне 27-летний Караваев сыграл в 38 матчах за "Зарю" во всех турнирах. В его активе 10 голов и 5 результативных передач.