Роналдиньо поздравил Месси с днем рождения

Новости спорта: "Волшебник" вспомнил времена совместной игры с аргентинцем.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с днём рождения. Вчера, 24 июня, аргентинскому футболисту исполнилось 32 года.

«Поздравляю, Лео! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья и успехов!

Надеюсь, скоро увидимся, брат», — написал Роналдиньо в своём «инстаграме».

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

Также Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.