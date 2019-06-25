Коноплянка переходит в Фенербахче

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины на полпути к переходу в турецкий клуб.

Украинский вингер "Шальке" Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком "Фенербахче".

Как сообщает Takvim, официально трансфер будет оформлен в течение ближайших 10 дней. Ожидается, что 28-летний хавбек подпишет контракт на три года.

Также сообщается, что турецкий клуб также работает над трансферами защитника "Ромы" Александара Коларова, полузащитника "Бенфики" Любомира Фейсу и форварда "Вердера" Макса Крузе.

Отметим, что об интересе "Фенера" к Евгению в Турции активно писали в зимнее трансферное окно, но тогда дальше разговоров дело не зашло. При этом сам Евгений не скрывал своего желания сменить обстановку.