Месси раскритиковал футбольные поля Кубка Америки 2019

Новости спорта: Звездный аргентинец посетовал на плохое качество полей.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара (2:0) выразил недовольство качеством газона.

«Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч подпрыгивает, и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть», – приводит слова Месси издание Marca

Сборная Аргентины заняла второе место в группе В и, набрав 4 очка, вышла в плей-офф Кубка Америки. В четвертьфинале турнира команда Лионеля Месси сыграет с Венесуэлой, которая также пробилась в игры на вылет со второго места в группе. Встреча состоится 28 июня, 22:00.

Ранее мнение о плохом качестве полей на турнире высказал главный тренер Аргентины Лионель Скалони.