Неймар согласился на условия Барселоны

Новости спорта: Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной», сообщает Sport.es.

По информации издания, стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

По условиям соглашения Неймар будет получать в полтора раза меньше, чем сейчас. В настоящий момент 27-летний форвард занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов, зарабатывая € 36,8 млн в год и уступая лишь Лионелю Месси. В «Барселоне» же его оклад составит около € 24 млн.

Ранее сообщалось, что ради возвращения в стан сине-гранатовых Неймар также готов извиниться перед болельщиками клуба и признать, что его переход в «ПСЖ» летом 2017 года был ошибкой.