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"Ждем трех чемпионов мира": Бабич - о трансферных планах Мариуполя

"Ждем трех чемпионов мира": Бабич - о трансферных планах Мариуполя
13:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник Мариуполя Александр Бабич поведал о трансферных планах и целях своей команды.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, что к Мариуполю в скором времени могут присоединиться три игрока донецкого Шахтера.

Все они в июне выбороли золотые медали юношеского чемпионата среди команд U-20 в составе сборной Украины.

«Наш клуб видит свое развитие в том, чтобы привлекать к основному составу молодых исполнителей. Как своих воспитанников, так и арендованных игроков», — приводит слова Бабича портал Zbirna.com.

«Ждем, что в ближайшее время Мариуполь пополнят чемпионы мира в составе сборной Украины U-20. Это Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук. А со вчерашнего дня к нам присоединился полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Топалов».

Топалов также является игроком Горняков и попал в заявку украинской «молодежки» на мемориал Лобановского, который в июне прошел в Киеве.

Минувший сезон Мариуполь завершил на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав одинаковое количество очков с четвертой командой страны Зарей.

В первом туре следующего чемпионата УПЛ подопечные Бабича на выезде сыграют с новичком элитного дивизиона Колосом.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Александр Бабич, Сборная Украины по футболу U-20, Виктор Корниенко, Максим Чех.
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