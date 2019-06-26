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Моуринью поразила выносливость теннисистов

Моуринью поразила выносливость теннисистов
05:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью поделился впечатлениями от теннисного турнира в Лондоне (Великобритания).

Жозе Моуринью, посещавший в Лондоне не только теннисные матчи, но и тренировки игроков на кортах в "Квинс Клаб", в частности, отметил, что с уважением наблюдает за теннисистами, которые проводят на турнире матч за матчем.

"В теннисе игроку не за кого спрятаться. Теннисисты на корте только друг против друга. Ты побеждаешь, проигрываешь, делаешь ошибки… Теннисист должен уметь играть с тем уровнем ответственности, когда ты должен совладать с давлением, со своими ошибками и неудачами, быть готовым, когда придет время матчбола. Ты должен иметь не просто тактические и технические возможности, но и психологические. В этом плане теннис – потрясающий спорт.

Мне всегда очень любопытно, как проходит тренировочный процесс. Когда они играют на Больших Шлемах, где у теннисистов просто матч за матчем. У игрока очень насыщенный график в эти две недели, так что, мне это интересно и меня самого это заставляет искать какие-то подходы, чтобы и моя команда могла показать лучшее, на что способна", - цитирует Моуринью БТУ.

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Напомним, 56-летний португальский специалист Жозе Моуринью находится без работы после увольнения из английского футбольного клуба “Манчестер Юнайтед”. По информации СМИ, сейчас он претендует на пост главного тренера “Ньюкасла”.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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