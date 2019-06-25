Испанский Кадис хочет видеть Зозулю в своем составе

Новости спорта: Украинский форвард Роман Зозуля заинтересовал еще один испанский клуб

Издание Diario De Cadiz сообщает, что украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля попал в сферу интересов другого пиренейского клуба Кадиса. Правда, никаких деталей по условиям контракта или перехода пока нет. Однако, уточняется, что подобный трансфер может не состоятся из-за желания украинца выступать в ЛаЛиге и других европейских чемпионатах.

Кроме этого, проблемой может стать высокая для Кадиса зарплата Зозули. Напомним, что нынешний контракт форварда с Альбасете действует до 30 июня. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Хетафе, Гранады, Вальядолида и киевского Динамо.

Что касаеся Кадиса, то в прошлом розыгрыше Сегунды команда заняла 7-е место.