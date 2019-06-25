Зозуля хочет остаться в Испании

Новости спорта: На данный момент Роман Зозуля рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры на Пиренеях.

Как сообщает Diario de Cadiz, украинский нападающий Роман Зозуля намерен остаться в испанском футболе.

У игрока в конце июня заканчивается контракт с Альбасете, где он провел два сезона. "Альба" предложили Зозуле новый контракт, однако, из-за финансовых аппетитов футболиста переговоры стоят на месте.

На игрока также претендуют некоторые клубы Ла Лиги, такие как Хетафе, Вальядолид и новичок Мальорка.

По информации источника, Зозуля намерен продолжить карьеру именно в испанском футболе. Несмотря на то, что у игрока есть предложения и из Украины.

Напомним, по результатам матчей плей-офф за выход в Ла Лигу, Альбасете не сумел добыть для себя путевку в элитный дивизион.