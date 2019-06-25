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Вторник, 25.06.2019
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Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты
19:34 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Сегодня, 25-го июня, стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2019/2020.

Четыре команды ведут борьбу за попадание в 1-й квалификационный раунд. "Тре-Пенне" уже дома проиграл "Санта Коломе" (0:1), в 21:45 сразятся "Фероникелли" против "Линкольн Ред Импс".

Традиционно, в Лиге чемпионов будут представлены два украинских клуба: "Динамо" и "Шахтер".

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"Горняки" на правах чемпиона Украины попали в групповой этап соревнований, а киевское "Динамо" начнет борьбу за попадание в группу с 3-го квалификационного раунда.

Напомним, совсем недавно в финале Лиги чемпионов 2018/19 "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" (2:0) и стал обладателем трофея.

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Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Новости футбола.
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