Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты

Новости спорта: Сегодня, 25-го июня, стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2019/2020.

Четыре команды ведут борьбу за попадание в 1-й квалификационный раунд. "Тре-Пенне" уже дома проиграл "Санта Коломе" (0:1), в 21:45 сразятся "Фероникелли" против "Линкольн Ред Импс".

Традиционно, в Лиге чемпионов будут представлены два украинских клуба: "Динамо" и "Шахтер".

"Горняки" на правах чемпиона Украины попали в групповой этап соревнований, а киевское "Динамо" начнет борьбу за попадание в группу с 3-го квалификационного раунда.

Напомним, совсем недавно в финале Лиги чемпионов 2018/19 "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" (2:0) и стал обладателем трофея.