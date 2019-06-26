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Шахов покидает ПАОК и переезжает в Италию

Шахов покидает ПАОК и переезжает в Италию
09:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский полузащитник подпишет контракт с новичком Серии А - «Лечче».

Полузащитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Шахов перейдет в «Лечче». Новичок Серии А подпишет украинца как свободного агента. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

Украинец не договорился с руководством ПАОКа о новом контракте и покидает Грецию. Шахов хотел продолжить карьеру в Италии или Турции.

На Шахова также претендовал «Днепр-1», а от предложения «Маккаби» (Тель-Авив) украинец отказался из-за финансовых условий.

В прошлом сезоне 28-летний Шахов сыграл 40 матчей за ПАОК во всех турнирах. В его активе 5 голов и 2 результативные передачи.

Евгений играл за греческий клуб с лета 2016 года. Украинский хавбек стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне 2018/19.

Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019

«Лечче» по итогам сезона 2018/19 занял второе место в Серии B и завоевал путевку в высший итальянский дивизион. В последний раз команда играла в Серии А в сезоне 2011/12.

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ФК Днепр, Сборная Украины, ФК ПАОК, Евгений Шахов.
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