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Глеб: Роналдиньо и Деку приходили на тренировку Барселоны пьяными

Глеб: Роналдиньо и Деку приходили на тренировку Барселоны пьяными
22:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Глеб рассказал несколько интересных историй о Барселоне.

Экс-футболист Арсенала, Барселоны, Штутгарта, БАТЭ белорус Александр Глеб отметил, что никогда и не хотел перебираться в каталонский клуб, однако Хосеп Гвардиола и агенты настояли на его траснфере.

Также он рассказал, как он жил у Тьерри Анри.

"Когда я перешел в Барсу, то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: „Оставайся, пока не найдёшь что-то. В отеле что там? Скучно“. И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: "Зачем ты переходил в Барсу?! Ну позвони мне, я бы все объяснил!" Честно говоря, я в Барселону изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в Баварию или остаться в Арсенале. А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит.

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А с Анри мы в Арсенале общались так: привет-пока. И вот тут он говорит — набери. Так я ему говорю: "Я твой номер не знал, е-мое!" Да, он тоже был разочарован переходом в Барселону. Всё было по-другому после Арсенала. Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси", - приводит слова Александра Белорусский футбол.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Александр Глеб.
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