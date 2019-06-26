Скачать
Среда, 26.06.2019
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Украинский боксер Буценко завоевал медаль на Европейских играх-2019
Украинский боксер Буценко завоевал медаль на Европейских играх-2019
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019

Торино подал в УЕФА документы для участия в Лиге Европы 2019/20

Торино подал в УЕФА документы для участия в Лиге Европы 2019/20
18:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руководство Торино хочет получить сертификат УЕФА на еврокубки.

Чтобы не терять времени в ожидании решения УЕФА по поводу участия Милана в Лиге Европы, Торино решил заблаговременно получить сертификат на участие во втором по значимости турнире Старого Света — сообщает Sport Mediaset.

В случае исключения Милана, Торино, занявший седьмое место в Серии А, начнет евросезон со второго квалификационного раунда Лиги Европы, где его соперником станет победитель пары Дебрецен — Кукеси.

Милан и Интер построят новый стадион

Ранее Рома, которая в случае исключения Милана из Лиги Европы начнет турнир с групповой стадии, отменила первый предсезонный сбор.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Торино, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
02 Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
03 Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
04 Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты
05 Новичок Динамо добирался в Киев 40 часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь