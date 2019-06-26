Торино подал в УЕФА документы для участия в Лиге Европы 2019/20

Новости спорта: Руководство Торино хочет получить сертификат УЕФА на еврокубки.

Чтобы не терять времени в ожидании решения УЕФА по поводу участия Милана в Лиге Европы, Торино решил заблаговременно получить сертификат на участие во втором по значимости турнире Старого Света — сообщает Sport Mediaset.

В случае исключения Милана, Торино, занявший седьмое место в Серии А, начнет евросезон со второго квалификационного раунда Лиги Европы, где его соперником станет победитель пары Дебрецен — Кукеси.

Ранее Рома, которая в случае исключения Милана из Лиги Европы начнет турнир с групповой стадии, отменила первый предсезонный сбор.