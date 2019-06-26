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Официально. Днепр-1 арендовал у Динамо Супрягу

Официально. Днепр-1 арендовал у Динамо Супрягу
17:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта: В межсезонье “Днепр-1” пополнился форвардом Динамо.

Им стал форвард киевского футбольного клуба “Динамо” Владислав Супряга. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Днепр-1”.

“Владислав Супряга будет выступать в течение ближайшего сезона за нашу команду на условиях аренды. Недавно он стал чемпионом мира среди молодежных сборных, при этом на счету Владислава два решающих гола в финальном матче”, - говорится в сообщении.

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Напомним, Владислав Супряга ранее выступал за молодежные команды ФК “Днепр” (17 матчей, 4 гола) и СК “Днепр-1” (28 матчей, 7 голов, 5 результативных передач), после чего перешел в киевское “Динамо”. В составе киевской команды в прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 6 матчах в УПЛ, 3 матчах в еврокубках, 1 матче в Кубке Украины, а также выступал за молодежные составы “Динамо” (14 матчей, 6 голов).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Днепр-1, Владислав Супряга.
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