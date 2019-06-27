ПСЖ повесил ценник на Мбаппе

Новости спорта: ПСЖ может продать Килиана Мбаппе, однако потенциальному покупателю придется раскошелиться.

"ПСЖ" определился с ценой на своего форварда Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой L'Equipe.

По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230-250 млн.

Мбаппе перешёл в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за сумму в € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. Ранее Мбаппе намекнул, что уже этим летом может сменить клубную прописку.