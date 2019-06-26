Слова Каштру после дебютной победы в Шахтере

Новости спорта: Португальский тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своими мыслями после дебютной игры во главе Шахтера.

«Работали всего 3 дня с некоторым игроками, с другими больше. Команда немного устала, это нормально. Первые впечатления - отличные. Ребята отдавались работе, вели фантастически. Они принимают и понимают наши идеи. Провели качественную игру, несмотря на усталость. Сейчас делаем первые шаги, чтобы игроки чувствовали себя комфортно в новых условиях. Возможно, в начале есть некоторый недостаток координации, но работа всегда дает плоды. Главное, чтобы выкладывались в матчах, на тренировках. Мы сможем многого добиться.

Не буду выделять отдельных футболистов. Всегда смотрю на команду в целом. Ценю индивидуальные качества игроков, но главное - это команда-семья на поле и вне. Настроение хорошее, правильная отдача. Болельщики ценят атакующий футбол, будем показывать игру, которую они хотят. Будем продолжать то, что делали в последнем сезоне.

Выделяю четыре основных фактора: техника, тактика, физика, психология. Допустим, хотим подготовиться физически, но если не будем готовы психологически – это повлияет на все факторы. Наши игроки должны быть счастливы. Стараюсь положительно смотреть на каждую игру, передаю это игрокам. Мы можем расти, добавлять. У человека нет лимитов. Если хотим быть примером в Европе, должны продолжать развиваться.»