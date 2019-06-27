Де Лигт согласовал условия контракта с Ювентусом

Защитник Аякса и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт согласовал с Ювентусом свою зарплату.
Согласно информации Sky Sports, нидерландец подпишет в туринским клубом соглашение сроком на 5 лет. По условиям этого контракта зарплата игрока составит 12 миллионов евро в год включая бонусы.
Последним шагом к завершению сделки осталась договоренность между клубами о размере компенсации.
Ранее сообщалось, что де Лигт перейдет в Ювентус в ближайшие дни.
Ранее игрок рассказал, что в детстве хотел быть похожим на Криштиану Роналду.