Десна хочет арендовать футболиста сборной Украины

Новости спорта: Черниговская Десна проводит активную трансферную кампанию.

Десна ведет переговоры об аренде защитника Эдуарда Соболя у Шахтера, передает Football.ua. Предыдущий сезон 24-летний футболист сборной Украины провел в чешском Яблонце.

Соболь перешел в Шахтер из запорожского Металлурга зимой 2013 года, однако регулярно уходит в аренды в другие клубы. С 2014 по 2019 год защитник играл за донецкий Металлург, Металлист, Заря, Славия и Яблонец.

В прошлом сезоне Соболь сыграл в 27 матчах за Яблонец, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Украинец помог команде пробиться в квалификацию Лиги Европы (Яблонец занял четвертое место в чемпионате Чехии).

Ранее сообщалось, что Соболь может быть арендован венгерским Ференцварошем. Главный тренер Фради Сергей Ребров заинтересован в трансфере игрока.

На днях другой защитник Шахтера Ефим Конопля рассказал, что может перейти на правах аренды в Десну.

Десна этим летом на два года подписала полузащитника Владислава Калитвинцева. На просмотре в команде Александра Рябоконя также находится бывший полузащитник столичного Арсенала Андрей Домбровский и экс-вингер Днепра-1 Орест Кузык.