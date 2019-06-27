Швед: Я пришел в Селтик выигрывать трофеи

Новости спорта: Марьян Швед не сыграет в первом туре чемпионата Шотландии.

Новичок Селтика дал интервью официальному сайту клуба, в котором поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я действительно наслаждаюсь тренировками в клубе с момента переезда в Шотландию. Это мои первые предсезонные сборы с командой. Я хочу играть за Селтик, мне нравится тренерский штаб и игроки. Я очень счастлив и хочу здесь остаться. Когда я приехал на Селтик Парк в день завоевания трофея, я очень хорошо провел время. Это мой первый опыт с командой, которая выигрывает титулы.

Хотя я не сыграл ни одного матча за Селтик в прошлом сезоне, было приятно находиться рядом с игроками и болельщиками. Я пришел сюда выигрывать трофеи и каждый матч, в котором мы играем. Я счастлив, что получил шанс перейти в Селтик.»

Первый официальный матч шотландская команда проведёт девятого июля. В рамках квалификации Лиги чемпионов «кельты» сойдутся лицом к лицу с боснийским Сараево.

Ранее сообщалось, что Марьян Швед не сыграет в первом туре чемпионата Шотландии. Дебют в шотландской элите украинцу придется отложить из-за дисквалификации, которую он заработал еще в чемпионате Украины.